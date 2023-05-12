Bayrampaşa'da engelli asker adayları için kına programı düzenlendi

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde temsili olarak askere gidecek olacak engelli gençler için kına programı düzenlendi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde temsili olarak askere gidecek olacak engelli gençler için kına programı düzenlendi.

Bayrampaşa Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle temsili olarak askere gidecek gençler için kına programı düzenlendi. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa müftüsü Recep Eren ve engelli gençler aileleriyle birlikte katıldı. Temsili olarak askere gidecek olan engelli gençlerin kınaları yakıldı. Programda duygu dolu anlar yaşandı.

Programın ardından bir konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün Dünya Engelliler Haftası olması münasebetiyle askeri kınalayarak askere gönderme merasimi yaptık. 5 engelli evladımızı vatana görev yapmak üzere sınırlarımızı beklemek üzere burada huzurunuzda dualarla kınaları yaktık. Allah nasip ederse bu gençleri doğru vatan toprakları korumak üzere yarın gönderiyoruz. Böyle bir programı her yıl biz tekrarlıyoruz. Şu ana kadar 8 yıldan beri yaptığımız bu programlarda ortalama 40'ın üzerinde engelli yavrumuzu askeri göndermiş bulunuyoruz. ve bu programın hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu - İSTANBUL