Batman'da park halindeki hafif ticari araç alev aldı

Batman'da park halindeki hafif ticari araç bilinmeyen nedenle alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız'a ait 34 SE 3285 plakalı araç, park halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken olayda cana kaybı ve yaralanan olmadı. - BATMAN