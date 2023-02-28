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Batman'da mahalle sakinleri uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da mahalle sakinleri uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandı

Batman Petrolkent Mahallesi'ndeki vatandaşlar uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandı.

Batman Petrolkent Mahallesi'ndeki vatandaşlar uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandı.

Batman Petrolkent Samanyolu Caddesi'nde uyuşturucu kullanımının artmasında şikayetçi olan mahalle sakinleri, uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdi. Uyuşturucu satıcılarına karşı mahalle sakinleri sabaha kadar dışarda nöbet tutarak uyuşturucu tacirlerine karşı mücadele veriyor.

Mahallede uyuşturucu satış oranın artığını söyleyen mahalle sakini Nevzat Varol "Biz mahalle sakinleri olarak uyuşturucuya karşı çıkıyoruz. Mahallemizde uyuşturucu satımı, fuhuş gibi akla her gelen şey olunca biz de mahalle sakinleri olarak ayaklandık. Bugün yarın çocuklarımıza sıra geleceği için mahalleli olarak herkes toplanıp bir araya geldik. Bu uyuşturucu bitinceye kadar bu eylemimizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle bu birlik beraberliğimiz devam ederse uyuşturucuyu mahallemizde bitireceğiz. Uyuşturucuya karşı mücadelemize bütün mahalle sakinleri destek veriyor. Sabah gün ağınıncaya kadar birkaç arkadaşımız mahallede nöbet tutuyorlar. Diğer mahalle sakinleri etrafı kontrol ediyorlar park bahçeleri kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimiz yerlerde uyuşturucu satan var mı kullanan var mı kontrol ediyoruz. Çocuklarımız okula gidince madde bağımlıları önlerini kesiyorlar, para istiyorlar ya da uyuşturucu satıyorlar. Bu durumdan çok rahatsız oluyoruz." dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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