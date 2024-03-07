Batman'da 6 okulda 80 öğretmene uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele dahilinde 6 okulda 80 öğretmene seminer verildi.

Kozluk emniyeti, ilçede bulunan Atatürk İlkokulu, Tepecik İlk ve Ortaokulu, Tepecik İmam Hatip Ortaokulu, Hürriyet İlk ve Ortaokulu, Nene Hatun İlkokulu ve 29 Ekim Anaokulunda görevli yaklaşık 80 öğretmene yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - BATMAN