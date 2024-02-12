Başakşehir'de Düğün Esnasında Havaya Ateş Açan Magandalar Yakalandı

Başakşehir'de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunda 2 kişi, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Polis ekipleri, yapmış olduğu çalışma sonucunda havaya ateş açan kişilerin Y.K. ve S.A. olduğunu tespit etti. Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. 2 şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL