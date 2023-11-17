Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: Aranan Şahıs Yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve sahte belge bulundu. Aranan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uygulama noktasında durdurulan araçta araması bulunan bir şahıs, uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan bir araçta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan bir şahıs tespit edildi. Aynı araçta yapılan aramada 22.72 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan 'payp' ele geçirildi.

Araçta yolcu olarak bulunduğu belirtilen, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan B.A. (33) hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR