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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıstan Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipleri, durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon sonucunda toplamda 0.5 gram metamfetamin ve 1.4 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipleri, durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Umut D. (24) adlı kişiden 0.5 gram metamfetamin, Emir Ç.'den (29) 1 gram metamfetamin, Ali Ü.'den (44) ise 1.4 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıslar ile ilgili tahkikata başlandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir İhsaniye Bandırma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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