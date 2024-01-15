Bandırma'da Alkollü Eğlence Mekanında Ölü Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir alkollü eğlence mekanında çalışan Bülent Sağlam (46) adlı şahıs, işyerinin üst katındaki izbe alanda ölü bulundu.

Olay, Bandırma ilçesi, 17 Eylül Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir alkollü eğlence mekanının üst katındaki izbe alanda gerçekleşti. Bülent Sağlam adlı şahıs izbe alanda yüz üstü yatar halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından B.S.'nin öldüğü belirlendi.

Bülent Sağlam'ın cansız bedeni Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Daha sonra ise kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR