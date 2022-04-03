Banaz'da orman yangını

BANAZ, UŞAK (İHA) - Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kuşdemir köyünde orman yangını çıktı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kuşdemir köyünde, saat 16.00 sıralarda orman yangını çıktı. Köylülerin ilk müdahaleyi yaptığı orman yangını, Banaz Orman İşletme Şefliği ekipleri, Banaz Belediyesi itfaiyesi ve vatandaşların desteği ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yetkililer bölgede şiddetli lodos nedeniyle tüm vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. - UŞAK