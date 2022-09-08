Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haberi... Balıkesir'de 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir haberi... Balıkesir'de 6 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Edinilen Balıkesir gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada çok miktarda dolu makaron ve elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada çok miktarda dolu makaron ve elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit KOM Grup Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmada, yapılan aramada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 20 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron, 750 adet şeffaf kilitli poşet, 9 adet TAPDK bandrollü 1 kg'lık paket tütün ele geçirildi. Yapılan çalışmada bir kişi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title