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Balıkesir'de Sosyal Medya Üzerinden Hakaret ve İftira İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sosyal medya üzerinden bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira atmak ve hukuka aykırı yayın yapma suçları iddiasıyla 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sosyal medya üzerinden bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira atmak ve hukuka aykırı yayın yapma suçları iddiası ile 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medya mecraları üzerinden bazı kişiler hedef gösterilerek hakaret, iftira, kişisel veriler hukuka aykırı kullanılarak yayınlar yapıldığı tespit edilmesi üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda K.Y, L.Ö, H.A ve L.M isimli toplam 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Balıkesir Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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