Balıkesir 3. sayfa: Balıkesir'de orman yangını - Haberler

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Balıkesir 3. sayfa: Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir yerel 3. sayfa haberine göre Balıkesir'de orman yangını Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

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Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile müdahale edildiği yangının 4 bir koldan kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - 3. Sayfa

Balıkesir Susurluk 3. Sayfa Haberler

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