Bakan Yerlikaya, toprak kayması sonucu 9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahasında açıklamalarda bulundu
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, 9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahasında açıklamalarda bulundu
ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken çalışmaların yapıldığı bölgede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.