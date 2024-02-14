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Bakan Yerlikaya, toprak kayması sonucu 9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahasında açıklamalarda bulundu

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahasında açıklamalarda bulundu

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken çalışmaların yapıldığı bölgede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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