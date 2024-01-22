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Bakan Yerlikaya: 'MV Sicilia' adlı gemideki 7 mürettebat kurtarıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında sürüklenmeye başlayan 'MV Sicilia' adlı yük gemisinin içerisindeki 7 mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: "Açık denizde sürüklenmeye başlayan 'MV Sicilia' adlı gemideki 7 mürettebat kurtarıldı"

BALIKESİR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında sürüklenmeye başlayan 'MV Sicilia' adlı yük gemisinin içerisindeki 7 mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. 'Acil Durum' sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40'ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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