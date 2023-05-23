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Bakan Soylu: 'Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı'

Bakan Soylu: "Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı"

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşil Sol Parti Süleyman Soylu Duran Kalkan Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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