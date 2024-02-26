Bafra'da uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.H (34), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Emirefendi Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine gönderildi. - SAMSUN