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Bafra'da uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.H (34), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Emirefendi Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Güvenlik Cezaevi Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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