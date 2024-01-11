Babaeski'de sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki duvar arasında sıkışıp kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Babaeski ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sıkıştığı yerde panik içinde havlayan köpeğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Babaeski İtfaiyesi ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, iki duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı. Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KIRKLARELİ