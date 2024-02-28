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Dilan'ı babası, sevgilisini de Dilan'ın arkadaşları öldürdü

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Adana'da bir baba, kızını uyuşturucu kullanması ve kötü yola düşmesi gerekçesiyle öldürdü. Genç kızın sevgilisi ise arkadaşları tarafından feci şekilde darp edilerek öldürüldü. Baba tutuklandı, sevgilisinin katilleri ise hala bulunamadı.

Dilan'ı babası, sevgilisini de Dilan'ın arkadaşları öldürdüKatil baba kızını "kötü yola düştüğü" gerekçesiyle öldürdüğü söylediOtoparkta feci şekilde öldürülen genç kızın sevgilisinin katillerine hala ulaşılamadı
ADANA - Adana'da kızını uyuşturucu kullandığı ve kötü yola düştüğü için öldürdüğünü söyleyen baba tutuklandı. Otoparkta öldürülen gencin ise babası tarafından katledilen Dilan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. İlk olay, 26 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Özdemir kızının uyuşturucu kullanıp sattığını ve kötü yola düştüğünü öne sürdü. Sokakta karşılaşınca baba Özdemir, kızı Dilan Özdemir ile kavgaya tutuştu. Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Özdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir burada yaşamını yitirdi. Baba Turhan Özdemir ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi."Dilan'ın ölümünden 3 saat sonra sevgilisi de öldürüldü"İkinci olay ise Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Dilan Özdemir'in ölüm haberi alan arkadaşları, Dilan'ın sevgili Selam Şenci (26)'yi bir iş merkezinin otoparkına çağırdı. Otoparka gelen Selam, kızlı erkekli grubun saldırısına uğradı. Ardından gruptaki herkes Şenci'ye saldırıp öldüresiye darp etti. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kadın, Şenci'yi bıçakladı. İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan genç ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.Adli tıp biriminde otopsileri tamamlanan iki sevgilinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındıktan sonra defnedildi."Dilan'ın katili babası tutuklandı, sevgilisinin katilleri hala firar"Baba Turhan Özdemir emniyetteki sorgusunda kızını bir anlık öfke ile öldürdüğünü beyan ederken, "Kızım kötü yola düşmüştü. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dilan'ın sevgilisi Selam Şenci'nin katilleri ise henüz bulunamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Baba Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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