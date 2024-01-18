Aydın'ın Koçarlı ilçesinde trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza öğlen saatlerinde Koçarlı ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, B.O. idaresindeki 09 HG 843 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Mehmet Aydın yere düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Mehmet Aydın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Aydın'ın çalıştığı Koçarlı Belediyesi'nden bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN