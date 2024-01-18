Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde trafik kazası: 1 ölü

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada motosiklet ile kamyonet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza öğlen saatlerinde Koçarlı ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, B.O. idaresindeki 09 HG 843 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Mehmet Aydın yere düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Mehmet Aydın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Aydın'ın çalıştığı Koçarlı Belediyesi'nden bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Aydın Koçarlı Aydın Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti ADIYAMAN adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADIYAMAN Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti ADANA adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti ADANA Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti aday tanıtım toplantısı ne zaman? AK Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Ataşehir'de yangın mı var? Ataşehir'de nerede, ne yangını var? Ataşehir yangını son durum ne? Zafer Koç kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç kaç yaşında, nereli? Yakup Ali Kahveci kimdir? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci kaç yaşında, nereli?dı ERDOĞAN ADAY AÇIKLAMASI İZLE: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkan aday konuşması canlı izleme linki! AK PARTİ ADAY TOPLANTISI CANLI SON DAKİKA: AK Parti büyükşehir belediye başkan aday toplantısı İZLE! Erdoğan'ın açıklaması HD! Gökhan Karaköse kimdir? Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse kaç yaşında, nereli? Gökhan Karaköse hayatı ve biyografisi! ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title