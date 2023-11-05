Aydın'ın Efeler ilçesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Tekstil Park'ın girişinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından vuruldu. Yaralı, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki Tekstil Park'ın girişinde Ş.M, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu.
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa