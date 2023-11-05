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Aydın'ın Efeler ilçesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Tekstil Park'ın girişinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından vuruldu. Yaralı, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.