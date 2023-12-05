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Aydın İl Jandarma Komutanlığı 11 Bin 348 Şahsı Yakaladı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında 11 bin 348 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında çeşitli suçlardan arananlar bulunmaktadır.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde 11 bin 348 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik 1 Ocak-30 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde; 2 milyon 24 bin 841 kişi sorgulanırken, 11 bin 348 şahıs yakalandı.

Öte yandan 3 bin 420 UYAP aranma kaydı bulunan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilirken hapis cezasına göre; 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan bin 279, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 224, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 144, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 26, bin 747 şahıs ise ifadesinin alınmasına yönelik olarak yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan; hırsızlıktan 60, adam öldürme 10, cinsel suçlar 10, yağma 12, dolandırıcılık 15, uyuşturucu ve uyarıcı madde 44, diğer suçlardan aranan 19 şahıs olmak üzere toplam 170 şahıs bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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