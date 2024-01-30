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Aydın'da Zeytin Hırsızı Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde başkasına ait bir bahçeden 10 kilogram zeytin çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde başkasına ait bir bahçeden 10 kilogram zeytin çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında, bir şahsa ait zeytin bahçesinde Ö.K. isimli şüpheli şahıs yaklaşık 10 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı. Tarımsal ürünler bahçe sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma Aydın Tarım Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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