Üye Girişi
Haberler

Aydın'da yasadışı bahis operasyonunda 67 milyon liralık para hareketi tespit edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli iki ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin hesaplarında 67 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli iki ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin hesaplarında 67 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynatanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Kıbrıs bağlantılı olarak sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı tespit edilen M.Ç, S.P. ve V. A. isimli 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

"67 milyonluk hesap hareketi"

Ayrıca şahısların hesaplarından yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği öğrenildi. Şahısların hesaplarında 67 milyon liralık hesap hareketleri tespit edilirken ve bağlantılı oldukları kripto hesaplarında ise 30 milyon dolar hareketin olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Nazilli Aydın Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title