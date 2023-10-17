Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Evlerde Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda, iki şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda, kubar esrar, esrar öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, metamfetamin ve hint keneviri bulundu. Şüpheli şahıs yakalandı ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iki şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde Ş.B. ve E.H. isimli şüpheli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 140 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin) ve hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, sağlık kuruluşunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN