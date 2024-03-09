Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Koçarlı ilçesinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesinde H.İ. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonunda yakalanan Ö.B., Ö.E., M.D., H.İ., F.G. ve A.D. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Koçarlı Aydın Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title