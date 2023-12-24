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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın dört ilçesinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 5 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın dört ilçesinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 5 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bozdoğan, Efeler, Koçarlı, Kuyucak ilçelerinde icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan S.Ç, H.O, A.M, Ş.K, M.K isimli şüphelilerin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu (metamfetamin) ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozdoğan Efeler Aydın Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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