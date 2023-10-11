Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1209 Gram Skunk Ele Geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1209 gram skunk ve 103 kök skunk bitkisi bulundu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı. M.K. isimli şüpheli şahsın ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada, 1209 gram skunk, 103 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN