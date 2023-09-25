Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İ.Z. isimli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 50 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İ.Z'nin evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
İ.Z. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa