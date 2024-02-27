Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcılarına Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İncirliova ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından yapılan faaliyetler çerçevesinde yakalanan Ö.T., İ.Ö., A.T. K.K., Ö.Y., D.A. ve S.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN