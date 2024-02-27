Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcılarına Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Aydın'ın İncirliova ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. İncirliova ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İncirliova ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından yapılan faaliyetler çerçevesinde yakalanan Ö.T., İ.Ö., A.T. K.K., Ö.Y., D.A. ve S.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova Jandarma Nazilli Aydın Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title