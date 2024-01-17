Aydın'da trafik kazasında genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Uşan (19) idaresindeki motosiklet kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalan genç ağır şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Uşan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Uşan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü. - AYDIN