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Aydın'da Narkogüç Operasyonu: 38 Zehir Taciri Yakalandı

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Ülke genelinde düzenlenen Narkogüç-39 operasyonu kapsamında Aydın'da 38 zehir taciri yakalandı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun 49 ilde gerçekleştirildiğini ve toplamda 378 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise 2.5 kilogram metamfetamin, esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Ülke genelinde 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 operasyonu çerçevesinde Aydın'da da 38 zehir taciri yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 49 ilde düzenlenen Narkogüç-30 operasyonuyla 378 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2.5 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 38 zehir taciri yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Jandarma Aydın Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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