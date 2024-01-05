Aydın'da Jeneratör Kablosu Çalan Şüpheliler Yakalandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otoyol işletmesine ait jeneratör kablosu çalan iki şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otoyol işletmesine ait jeneratör kablosu çalan iki şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuyucak Başaran Mahallesi'nde icra edilen devriye faaliyetinde 2 şüpheli şahıs otoyol işletmesine ait yaklaşık 10 bin lira değerinde jeneratör kablosunu çaldığı esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan C.Ç. ve diğer şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - AYDIN