Aydın'da Haberleşme Kablolarını Kesmeye Çalışan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs haberleşme kablolarını baltayla keserken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çapahasan Mahallesi'nde iletişim firmasına ait haberleşme alt yapı kablolarını kesen ve kesmeye devam ederken Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalanan E.E. suç aletleri ve kestiği kablolar ile birlikte gözaltına alınmıştır. Şahsın Sultanhisar ilçesinde ikamet ettiği ve hırsızlık yapmak üzere Nazilli'ye geldiği öğrenildi. Hırsızlık şüphelisi şahsın verdiği zarar sebebiyle yüzlerce abonenin İnternet ve telefon bağlantısının kesildiği öğrenildi. Konu ile ilgili adli işlemler devam ediyor. - AYDIN