Aydın'da düğünde silahla havaya ateş eden şahıs yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düğünde silahla havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği, maytap ve mühimmat ele geçirildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düğünde silahla havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medya uygulamalarında düğün, nişan ve özel kutlamalarda tabanca ile havaya etme görüntülerini paylaşan N.B.D. isimli şüpheli şahsın Koçarlı ilçesi Bıyıklı mahallesinde bulunduğu tespit edildi. Şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 3 adet maytap, 42 adet mühimmat ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN