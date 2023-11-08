Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın'da düğünde silahla havaya ateş eden şahıs yakalandı

Aydın'da düğünde silahla havaya ateş eden şahıs yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düğünde silahla havaya ateş ettiği görüntüleri paylaşan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği, maytap ve mühimmat ele geçirildi.