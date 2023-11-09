Aydın'da Çalıntı Motosiklet Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir şüpheli çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda şüpheli tespit edildi ve adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir şüpheli çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Koçarlı İlçesinde bir şahsa ait işyerinde kullanılan bir adet ticari kapalı kasa kamyonetin kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yeri ve çevresinde ve geçebileceği güzergahlarda yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili R.A. isimli şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıs Yenipazar ilçesinde çalıntı araç ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN