Aydın'da Balık Unu Yüklü Tır Çift Şeritli Yolun Ortasına Devrildi

Aydın'da karayolunda balık unu yüklü tır çift şeritli yolun ortasına devrilirken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Söke-Milas karayolu Akbük Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dorsesinde balık unu malzemesi taşıdığı öğrenilen 48 AH 700 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çift şeritli yolun ortasına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, dorsedeki malzemeler başka bir tıra aktarıldı. Devrilen tır nedeniyle karayolu kısmen trafiğe kapatılırken, devrilen tırı kaldırma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - AYDIN