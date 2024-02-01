Aydın'da Aranan 7 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması amacıyla Bozdoğan, Germencik, Kuşadası, Söke, Sultanhisar ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 30-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.B., 'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Ö., 'Basit Yaralama, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.G., 'Hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.D., 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.S., 'Kasten Yaralama' suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.A. ve 'Cinsel Saldırı, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Mala Zarar Verme' suçlarından 5 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.G. isimli 7 şüpheli yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN