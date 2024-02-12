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Aydın'da 1380 Adet İçi Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışı yapan bir şüphelinin ev, işyeri ve aracında yapılan aramada 1380 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 1380 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Koçarlı ilçesinde kaçak sigara ve tütün sattığı tespit edilen F.G. isimli şüpheli şahsın ev, işyerinde ve aracında yapılan aramada 1380 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken, adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Koçarlı Aydın Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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