Atina'da Şirket Saldırısı: 3 Ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki European Product Carriers adlı şirkete gelen eski çalışan, şirketin sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi öldürdükten sonra intihar etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Glyfada'da bir şahıs dehşet saçtı. Eskiden çalıştığı European Product Carriers adlı şirkete gelen saldırgan, av tüfeğiyle şirketin sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırgan saatler süren ikna çabalarının başarısız olmasının ardından intihar etti.

Polis, Mısır uyruklu olan 70 yaşındaki saldırganın kısa süre önce işten çıkarıldığını açıkladı. European Product Carriers'in petrol tankerleri de dahil olmak üzere ortalama 35 gemilik bir filoya sahip olduğu ifade edildi.

Öte yandan, silah bulundurma konusunda katı yasalara sahip olan Yunanistan'da silahlı saldırılar nadir olarak yaşanıyor. - ATİNA