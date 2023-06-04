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Artvin - Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

3. Sayfa Haberleri

Artvin - Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin'in Yusufeli ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Artvin - Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre önce dolu ardından şiddetli yağış sonrası, Artvin - Yusufeli Karayolu 40. Kilometresi Çağlayan köyün mevki de heyelan meydana geldi. Karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukların oluştu.

Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - 3. Sayfa

Yusufeli Artvin 3. Sayfa Haberler

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