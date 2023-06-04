Artvin - Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
3. Sayfa Haberleri
Artvin - Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin'in Yusufeli ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Artvin - Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre önce dolu ardından şiddetli yağış sonrası, Artvin - Yusufeli Karayolu 40. Kilometresi Çağlayan köyün mevki de heyelan meydana geldi. Karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukların oluştu.
Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - 3. Sayfa