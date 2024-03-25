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Arnavutköy'de İftar Saati Durgunluğunu Fırsat Bilen Hırsızlar 25 Bin TL'lik İnşaat Malzemesi Çaldı

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Arnavutköy'de iftar saati durgunluğunu fırsat bilen 3 hırsız, park halindeki hafif ticari aracın içerisindeki 25 bin TL'lik inşaat malzemesini çaldı. Hırsızları fark eden bir kadın, mahalledeki ev hanımlarının yer aldığı sosyal medya grubuna mesaj atarak komşularını uyarmak istedi. Gruba gelen mesajı dikkate almayan kişi, dışarı çıktığında soyulduğunu görünce polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Mavigöl Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Sayılgan, geçtiğimiz gün iftar saatinde aracını sokağa park ederek eve girdi. Kısa süre sonra dışarı çıkan Sayılgan, aracının kapılarının açık olduğunu fark etti. Araçta bulunan inşaat malzemelerinin olmadığını gören adam güvenlik kameralarını incelediğinde aracının soyulduğunu anladı. Polise giderek şikayetçi olan Sayılgan, hırsızlıkla alakalı yetkililere seslenerek kendi mahallesinde sıklıkla bu durumla karşı karşıya geldiklerini belirtti.

Kadınlar arasındaki gruptan hırsızlık uyarısı yapıldı, dikkate almadılar

Öte yandan, hırsızlıktan dakikalar önce mahallede yaşayan kadınlardan biri sosyal medya üzerinde oluşturdukları gruba, "Bayanlar kapılarınızın önlerine dikkat edin siyah bir araç ile gelip diğer arabaların içlerini kontrol ediyorlar" yazarak komşularını uyardı. Mesajı gören ama dikkate almayan Muhammet Sayılgan'ın aracı mesajda bahsedilen hırsızlar tarafından soyuldu.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde plakasız bir aracın park halindeki otomobillere yanaştığı araçtan inen bir kişinin keşif yaptığı ardından soygunu gerçekleştirdikten sonra sokaktan hızla uzaklaştığı görüldü. Kamera kayıtlarıyla beraber karakola giden şahıs şikayetçi oldu. Polis her yerde hırsızları arıyor.

"25 bin TL'lik zararım var"

Yaşanılanları anlatan Muhammet Sayılgan, "Ben inşaat sektörüyle uğraşıyorum. Ben inşaattan geldim aracımı park edip eve çıktım. İftar saatinde hanımım dedi ki bir mesaj geldi 3 kişi bir araca hırsızlık girişiminde bulundu diye. İftardan sonra malzemelerimi alırım diye düşündüm. Saat 21.00 gibi hastaneye gitmem gerekti. Aracımın yanına geldim arka kapımın açık olduğunu gördüm. Bütün malzemelerimi iftar saatini de fırsata dönüştürüp çalmışlar. 3 kişi gelmişler. Biri şoför koltuğundan inmiyor diğerleri inip kendi aracına yükleyip çalmışlar. 25 bin TL'lik zararım var. Bizim araçlarımıza ve işyerimize yapılan bu altıncı hırsızlık oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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