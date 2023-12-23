Arızalanan araca çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Gaziantep'te arızalandığı için en sağ şeritte park halinde duran hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, kazadan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü akşam saatlerinde İpekyolu Mezarlık Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 BA 691 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 46 yaşındaki Nuri Çoban, arızalandığı için en sağ şeritte park halinde duran hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çoban, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralanan 4 çocuk babası motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Nuri Çoban, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Çoban'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP