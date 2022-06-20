Arıcılar Aydın'da ayılardan değil hırsızlardan şikayetçi

Türkiye'de kovan varlığı en fazla olan illerin başında gelen Aydın'da arıcılar artan hırsızlık olaylarından şikayetçi oldu. Bahar ve yağış bakımından son yılların en güzel sezonunu yaşayan arıcılar, "Eskiden arı kovanlarına ayılar musallat olurdu, şimdi hırsızlar ayılardan daha çok zarar vermeye başladı" diye dert yandılar.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Yahşiler Köyü'nde arıcılık yapan Rafet Beşparmak arılıktaki kovanlarından her gün eksilme olduğunu görünce bölgede nöbet tutmaya başladı. İnsanlar ortalıktan çekildikten sonra arılığa eşi ile birlikte gelen bir şahsı izlemeye başlayan Rafet Beşparmak, şahsın eşi ile birlikte arılıktaki kovanlardan bir kısmını kendi aracına yüklemeye başlayınca Rafet Beşparmak eline geçirdiği odunla hırsızlık şüphelisini saldırarak arılarının çalınmasını önlemeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri başkasının arılığından kovan çalmaya teşebbüs ettiği gerekçesi ile bir kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Karpuzlu Jandarma Karakolu'na götürülen şahısların yapılan kimlik kontrolünde Çine Saraçlar Mahallesi'nden olduğu belirlendi. Jandarma İ.O. hakkında Rafet Beşparmak'ın arılarının çalınması olayının şüphelisi olarak işlem başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından arılıkta yapılan çalışmada ise hırsızlık şüphelisi İ.O.'nun kol saatinin de arılıkta bulunduğu belirtildi. Saatin arıların sahibi Rafet Beşparmak ile hırsızlık şüphelisi İ.O.'nun boğuşması sırasında düştüğü belirtilirken kriminal incelemenin ardından hırsızlık olayının şüphelisinin netleşeceği belirtildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa