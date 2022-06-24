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Antalya'da trafikte sunroof eğlencesi pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da trafikte sunroof eğlencesi pes dedirtti

Antalya'nın otomobilin sunroofundan çıkarak aracın tavanına oturan iki gencin eğlencesi adeta kazaya davetiye çıkardı.

Antalya'nın otomobilin sunroofundan çıkarak aracın tavanına oturan iki gencin eğlencesi adeta kazaya davetiye çıkardı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye yansıdı.

Olay, Antalya'da gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halinde bulunan bir otomobilin sunrooffundan iki gencin çıktığı ve aracın tavanına oturduğu görüldü. Müzik sesi ile zaman zaman ellerini kaldırarak dans eden gençler adeta kazaya davetiye çıkardı. Gençlerden birisini bununla da kalmayarak etrafta kendilerini bakan kişilere el kol hareketlerinde bulundu. Akan trafikte tepki çeken anlar ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok izleyici tarafından tepki gördü. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı Akdeniz Antalya 3. Sayfa Haberler

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