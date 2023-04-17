Antalya'da trafiğe bayram öncesi havadan denetim
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Antalya'da helikopter destekli denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 35 sürücüye ceza kesildi.
Antalya'da helikopter destekli denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 35 sürücüye ceza kesildi.
Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetimlerde helikopter ile Antalya-Kemer ve Kumluca turizm bölgelerinde havadan trafik denetimleri gerçekleştirildi. Hatalı sollama, şerit ihlali, ana yol üzerinde hatalı parkları tespit eden trafik jandarması ekiplerince havadan yapılan 2 saatlik denetimde, kural ihlali yapan 35 sürücüye idari yaptırım para cezası uyguladı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa