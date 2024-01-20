Antalya'da Sobadan Çıkan Yangında Bebek Kurtarıldı

Antalya'da sobadan çıkan gecekondu yangınında alevler arasında kalan 2 aylık bebeği, sara hastası dayısı kurtardı. Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen dayı, "Sara hastası olduğum için evi söndürmeye gücüm yetmedi ama yeğenimi kurtardım" dedi.

Kepez ilçesi Santral Mahallesi 5271 sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, bu sırada evde kız kardeşinin 2 aylık bebeği Ömer Can Kılıç ile birlikte bulunan sara hastası dayı Uğur Sarıtepe, bir yandan yangını söndürmeye çalışıp yeğenini kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasından yeğenine ulaşan dayı onu dışarı çıkarmayı başardı. Anne Necla Kılıç da daha öncesi çocuğunun birisini dışarı çıkardı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Gecekondunun hemen bitişiğinde dumanda etkilenen bir kadın ise sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürüldü.

"Eve gücüm yetmedi ama bebeğimizi kurtardım"

Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangında, kahraman dayının çıkardığı bebek battaniyeye sarıldı. Ömer Can Kılıç bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı anlatan dayı Uğur Sarıtepe, "Sobadan çıktı. Birden alev aldı evi, söndürmeye çalıştım. Sara hastası olduğum için gücüm yetmedi ama bebeği son anda kurtardım" dedi.

Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA