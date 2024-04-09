Antalya'da Otomobil Alev Aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücü aracı can havliyle park ederek kurtuldu.

Olay Serik ilçesi, Kökez Mahallesi, Yazır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü otomobili park ederek, dışarı çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çabasıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA