Antalya'da horoz dövüştürerek kumar oynatanlara işlem yapıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüştürerek kumar oynatan ve oynayan şahıslara işlem yapıldı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan bir adreste horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. 6 adet horoz muhafaza altına alındı. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen ikamet sahibi hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek" ve "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA