Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı 20'den fazla bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Yavlak, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı 20'den fazla bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Yavlak, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Yavlak, basın mensuplarının "Karını neden öldürdün, pişman mısın?" sorularını yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - 3. Sayfa