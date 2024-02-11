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Antalya'da Alt Geçitte İntihar Girişimi

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Antalya'da alt geçidin demirlerini aşarak intihar girişiminde bulunan genç, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmasının ardından motorize yunus ekipleri tarafından ikna edilerek yukarı çıkarıldı.

Antalya'da alt geçidin demirlerini aşarak intihar girişiminde bulunan genç, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmasının ardından motorize yunus ekipleri tarafından ikna edilerek yukarı çıkarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bir süredir ailesi ile çeşitli konularda sorunları olan Mustafa Ç. (24), alt geçidin demirlerinin arkasına geçerek tehlikeli hareketlerde bulundu. Gencin intihar teşebbüsünde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri muhtemel bir duruma karşı hazır bekletilirken, itfaiye ekipleri trafiğe kapatılan yol üzerinde atlama yatağı açtı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. Polis genci ikna etmek için uzun süre dil döktü. Bu sırada çevrede toplanan onlarca kişi yaşananları meraklı gözlerle takip ederek cep telefonu ile de kayıt altına almayı ihmal etmedi. Genç, 30 dakika süren ikna çalışmasının ardından motorize yunus ekipleri tarafından ikna edilerek yukarı çıkarılarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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